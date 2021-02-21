الأعرجي: العراق يعمل على الاستفادة من خبرات الناتو

2021/02/21 | 13:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن العراق يعمل على الاستفادة من خبرات حلف الناتو.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الاعرجي، استقبل، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن، مؤكداً أن "العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال".

وأشار الأعرجي، إلى أن "العراق ليس جزءاً من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل، موضحاً أن العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازالت تشكل خطراً حتى الآن".

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن "وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية"، مبيناً أن بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف".

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