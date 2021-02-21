الحكيم يؤكد لبارزاني دعم ما توصلت له حكومتا بغداد واربيل من اتفاق حول الموازنة

2021/02/21 | 13:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، اليوم الأحد، لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، دعم ما توصلت له حكومتا بغداد واربيل من اتفاق حول موازنة 2021.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، أن الأخير “استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني وتحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة […]

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