بارزاني: نريد حلاً جذرياً للمشاكل مع بغداد مقابل ضمان حقوقنا الدستورية

2021/02/21 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ان حكومته تريد حلاً جذرياً للمشاكل مع بغداد مقابل ضمان حقوقنا الدستورية.

وذكر بيان عن مكتب بارزاني تلقته “تقدم” ان الاخير “استقبل اليوم رئيس تيار الحكمة الوطني وتحالف عراقيون السيد عمار الحكيم وجرى في اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”.

وأكد رئيس تيار الحكمة الوطني، بحسب البيان، “نعتبر إقليم كوردستان صديقنا وحليفنا، ولا بد أن يكون الدستور الفيصل في حل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.

وأضاف: “ندعم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالموازنة العامة للعراق لسنة 2021″، وأردف بالقول: “نتمنى أن يتم التصويت على مشروع الموازنة في مجلس النواب”.

هذا وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن “الإقليم دائماً يريد حلاً جذرياً للمشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان وبما يحافظ على كيانه ويراعي خصوصيته الفيدرالية، مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق”.

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