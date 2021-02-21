الاعرجي لحلف الناتو: العراق ليس جزءاً من أي مشكلة اقليمية

2021/02/21 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، الأحد، أن العراق ليس جزءاً من أي مشكلة إقليمية، فيما اشارت بعثة الناتو في العراق الى ان وجودها بطلب من الحكومة.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان أن الأخير “استقبل بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق الركن بيير أولسن”.

وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، أن “العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي، وأن القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال”، مبينا أن “تبادل الخبرات مهم لمواجهة الإرهاب والتطرف”.

وأشار إلى أن “العراق ليس جزءاً من اي مشكلة إقليمية، بل هو جزء من الحل”، موضحا أن “العراق سيعمل على الاستفادة من خبرات الناتو، وأن تبادل الخبرات مهم، لأن داعش مازال يشكل خطرا حتى الآن”.

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو، أن “وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب الحكومة العراقية”، مبينا أن “بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف”.

وفي يوم الجمعة الماضي، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تبنى مهمة تدريب القوات المسلحة في العراق، فيما شدد على أن أي هجوم على الحلف يعد استهدافاً للولايات المتحدة.

وأضاف، أن “الولايات المتحدة ملتزمة تماما بحلف شمال الأطلسي، ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع”، مشدداً على أن “إي هجوم على عضو في حلف شمال الأطلسي هو هجوم على الولايات المتحدة”.

وأكد، ان “واشنطن لن تسمح لداعش بالتوسع من جديد وتهديد الولايات المتحدة”، مضيفا: “أبعث برسالة واضحة للعالم أن الولايات المتحدة عادت والتحالف عبر الأطلسي سيعود”.

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