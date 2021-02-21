2021/02/21 | 13:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني سجلت دائرة صحة النجف، اليوم الأحد ، 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.وقالت الدائرة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم اجراء (2259) فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها (1804بطريقة PCR و 455 بطريقة Rapid Tests )، وسجلت 448 إصابة جديدة بكورونا، ليصل مجموع الاصابات التراكمية في النجف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة النجف تسجل 448 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 4 حالات المركز الخبري الوطني.

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