توزيع اكثر من 800 قطعة ارض لذوي الشهداء في نينوى

2021/02/21 | 13:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مؤسسة الشهداء بنينوى محمد الشاقولي عن توزيع اكثر من 800 قطعة ارض لذوي الشهداء.

وقال الشاقولي في حديث لـ PUKmedia اليوم الاحد، ان اهم انجازات المؤسسة هو اصدار الهوية لذوي الشهداء وتحويل القرارات الصادرة من دائرة التعويضات للشهداء والمصابين والمفقودين الى هيئة التقاعد الوطنية لاصدار هوية تقاعد من اجل الراتب التقاعدي.

ولفت الشاقولي الى ان المؤسسة مستمرة في توزيع المنح المالية البالغة (خمسة ملايين دينار عراقي) لذوي الشهداء وللمصابين حسب نسبة العجز (الاصابة).

كما واعن مدير مؤسسة الشهداء تشكيل لجنة ثالثة لتسجيل 104 شهادة وفاة من ضحايا الابادة الايزيدية (آب /اغسطس2014).

وتفقد الشاقولي عوائل الشهداء من اجل الاطلاع على احوالهم عن كثب من خلال الزيارات الميدانية التي وصفها (دعم معنوني) لذوي الشهداء وان هذه الزيارات يومية ولمختلف مناطق نينوى.

PUKmedia مثنى النهار-نينوى

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