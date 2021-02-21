2021/02/21 | 13:40 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/21 | 13:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).