خبير: أسعار النفط لن تنخفض تحت الـ 60$ هذا العام

2021/02/21 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري , الاحد , ان أسعار النفط سوف لن تنخفض عن مستوى 60$ ولاتزيد عن 70$ لهذا العام , مشيرا الى ان الخبراء لايمكن لهم تحديد سعر مقارب للنفط لاسباب عديدة .وقال الجواهري في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تسارع المتغيرات في العالم على المستوى السياسي والصحي لا تسمح للخبراء ان يحددوا أسعار مقاربة للنفط”, مؤكدا ان “أسعار النفط لهذا العام سوف لن تنخفض تحت 60$ ولاتزيد عن 70$ ” .وأضاف ان ” تراجع الإنتاج النفطي في امريكا بنسبة 40% بسبب الأعاصير الثلجية التي اجتاحات الولايات الجنوبية خاصة ولاية تكساس النفطية سيسهم في ارتفاع أسعار النفط خلال الأيام المقبلة رغم ازدياد مخاطر انتشار الوباء المتجدد في عموم العالم ” .وأشار الجواهري الى ان “ العراق استفاد خلال ارتفاع أسعار النفط خلال المدة الحالية بحدود خمسة مليارات دولار وهذا سيسهم في تحسين وضعه المالي” .



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