2021/02/21 | 13:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز بحق امرأة في بغداد

أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، إيقاف عملية ابتزاز مارسها شخص بحق امرأة في بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إنها "أوقفت عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص بحق امرأة بتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".

وبينت إنه "تم اتخاذ الاجراءات الأصولية اللازمة بحقه بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز بحق امرأة في بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز بحق امرأة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).