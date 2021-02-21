تعرف على ترتيب العراق بتصنيف لأكبر احتياطيات النفط عالميا

2021/02/21 | 13:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت مؤسسة GFP العالمية، الأحد، عن آخر تصنيف لها لأكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي النفط لعام 2021.

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