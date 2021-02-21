عناد يشكل لجنة بعد معلومات “فساد وابتزاز وتعاطي رشى” في دائرة تابعة للدفاع

2021/02/21 | 13:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجّه وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن “حالات فساد مالي وإداري وابتزاز وتعاطي الرشى” في مديرية شؤون المحاربين ودائرة التقاعد العسكري.وذكرت وثيقة صادرة من مكتب الوزير معنونة إلى الفريق الركن كريم نزال، إنه “نظراً لورود معلومات حول وجود حالات فساد مالي وإداري وابتزاز وتعاطي الرشى في المديرية العامة لشؤون […]

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