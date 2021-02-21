الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز امرأة في بغداد

2021/02/21 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، اليوم الاحد، ايقاف عملية ابتزاز امرأة في العاصمة بغداد .

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص بحق امرأة بتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تخضع لرغباته الدنيئة".واضافت انها "اتخذت الاجراءات الأصولية اللازمة بحقه بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب المرأة".

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