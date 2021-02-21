الأنبار.. افتتاح طريق حيوي مغلق منذ 6 اعوام

2021/02/21 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ، الاحد، عن اعادة افتتاح افتتاح الطريق الحيوي الاستراتيجي الذي يربط الانبار بمحافظة صلاح الدين ومنها الى المحافظات الشمالية .وقال الدليمي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” قائد القوات البرية ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات الانبار وقائد شرطة الانبار وصلاح الدين وقائد عملياتها ومحافظها وهيئة الحشد الشعبي حضروا مراسيم افتتاح الطريق الحيوي الاستراتيجي الذي يربط الانبار بمحافظة صلاح الدين ومنها الى المحافظات الشمالية في خطوة هي الاولى من نوعها منذ اكثر من 6 اعوام نتيجة سيطرة ارهابي داعش على تلك المناطق “.واضاف ان” حكومة الانبار المحلية تبنت كلفة اعادة اعمار وتأهيل الطريق الاستراتيجي الذي يعاني من نسبة دمار كبيرة جراء قيام ارهابي داعش بعمليات تفجير ادت الى ازالة 4 كم من الطريق ابان سيطرتهم على الطريق الذي يبلغ طوله 125 كم”.وأوضح الدليمي، أن “اعادة افتتاح الطريق سوف يساهم في تخفيف العبء على سيطرة الصقور الامنية واصحاب الشحنات لاختزال الوقت بالإضافة الى افتتاح الطريق سوف يساهم ايضا في انتعاش الواقع الاقتصادي للمحافظة”.



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