تداعيات ظهور رغد.. المساءلة والعدالة تتجه لحسم مصير حزب البعث

2021/02/21 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، الأحد، عن وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب البعث.

جاء ذلك في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 21 شباط 2021، حيث قال البدري، إن "هناك اتجاها يسير في حظر حزب البعث والذي اقره مجلس النواب سنة 2017 وتم تكليف دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات، لاسيما ان القانون لم يطبق حتى الآن، مبينا ان "القانون واسع ويتضمن العديد من الجزاءات، تفرض على من يروج ويمجد لحزب البعث".

واضاف ان "هناك رغبة في اجراء تعديل على القانون من قبل مجلس النواب وينفذ من هيئة المساءلة والعدالة، وبانتظار تدارس البرلمان والجهات المعنية هذا الشأن والسعي بشكل جدي لوضع الامور قيد النقاش للوصول الى نتائج حقيقية".

وأشار الى ان" الاستضافة المحددة ليوم غد الاثنين، ستندرج حول طبيعة الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة بهذا الخصوص وستكون فرصة لاستعراض الاجراءات والمشاكل التي تعترض العمل في تطبيق الاجراءات الخاصة بحظر حزب البعث".

يأتي ذلك بعدما وجه النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، امس السبت، باستضافة رئيس واعضاء هيئة المساءلة والعدالة، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم غد الاثنين، في مبنى مجلس النواب لتفعيل هيئة اجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك.

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