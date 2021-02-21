وزارة الصحة تجدد تحذيرها: السلالة الجديدة تنذر بخطر

2021/02/21 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاحد، عن مباشرة الفرق الصحية، يوم غد الاثنين، بفرض غرامات على المخالفين للشروط الوقائية، فيما اشارالى تسجيل زيادة في اعداد الدخول المستشفيات والراقدين بعد دخول السلاسة الجديدة للعراق.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي، تابعه "ان ار تي عربية"، (21 شباط 2021)، أن "هناك زيادة بنسبة التزام المواطنين في ارتداء الكمامة"، مؤكدا "تسجيل زيادة بعدد الدخول للمستشفيات والمرضى الراقدين بعد دخول السلالة الجديدة".

واضاف التميمي أن" الزيادة المسجلة تنذر بالخطر"، مشيرا الى أن "الفرق الصحية ستبدأ يوم غد بتطبيق تعليمات اللجنة العليا بفرض الغرامات على المخالفين".

وتابع أن "الزيادة في الإصابات ستؤدي إلى مشكلات كبيرة في النظام الصحي العراقي"، مبينا أن " الوزارة تمتلك الإمكانيات والقدرة على عمليات التشخيص وتوفير العلاج".

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