2021/02/21 | 13:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة يعلن زيادة الإقبال على المستشفيات بعد دخول السلالة الجديدة للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/21 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يعلن زيادة الإقبال على المستشفيات بعد دخول السلالة الجديدة للعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يعلن زيادة الإقبال على المستشفيات بعد دخول السلالة الجديدة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).