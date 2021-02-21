2021/02/21 | 13:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط الوسط يوقع لاثنين من لاعبي المنتخب الأولمبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/21 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الوسط يوقع لاثنين من لاعبي المنتخب الأولمبي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الوسط يوقع لاثنين من لاعبي المنتخب الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).