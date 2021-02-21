2021/02/21 | 13:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة …يستضيف فريق ميلان، اليوم الأحد، جاره الإنتر في ديربي الغضب، على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي.يحتل فريق إنتر صدارة جدول الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، ويأتي خلفاً له ميلان برصيد 49 نقطة.ويخوض كل من مدرب ميلان ستيفانو بيولي، والمدير الفني للإنتر، أنطونيو كونتي، مباراة اليوم، برغبة واحدة وهي الفوز واقتناص الثلاث نقاط، لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وهو الأمر الذى يمنح “ديربي الغضب” الليلة بين ميلان وإنتر مزيداً من الحماسية والإثارة، ورؤية مباراة كبيرة بين قطبي ميلانو.وفى حال فوز ميلان صاحب الأرض، سيقفز للصدارة برصيد 52 نقطة، أما انتصار إنتر ميلان فيقود للابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط عن “الروسونيري”، حيث سيصل للنقطة 53.ويفتقد فريق ميلان للثنائي إسماعيل بن ناصر، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش.وتعرض الجزائري لإصابة عضلية خلال مباراة النجم الأحمر في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.الأمر نفسه، فيما يخص الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي لم يكمل تدريب ميلان، بسبب معاناته من إصابة عضلية أيضاً، وهو ما يعد ضربة هجومية لستيفانو بيولي أمام إنتر.على الجانب الآخر، تلقى أنطونيو كونتي أخبار سارة بجاهزية أرتورو فيدال لخوض مبارة ميلان، بعد شفائه من الإصابة، لكن لا تزال هناك مفاضلة بينه وبين كريستيان إريكسن من أجل بدء المباراة.ويخوض إنتر الديربي كامل العدد، بإستثناء ستيفانو سيني الذي يعاني من إجهاد عضلي.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. لقاء ناري بين ميلان وإنتر في الكالتشيو الايطالي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. لقاء ناري بين ميلان وإنتر في الكالتشيو الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).