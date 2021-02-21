2021/02/21 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة ريشة في الهواءاحمد بودي التوقف عند المتباكين على سياسة الديمقراطيين في أمريكا وهرولتهم للقاء إيران، وتغيير سياستهم 180 درجة بالشرق الأوسط، وخاصة تجاه الدول الخليجية، توقفهم وتبصرهم: ماذا يريدون من سياسة الديمقراطيين؟ لقد قامت أمريكا عبر تاريخها على التوازن...



كلّ ثمان سنوات يتولى حزب السلطة ويحكم خلال هذه السنوات برؤيته، ومصالح فريقه، ونادرًا ما حكم حزب أكثر من ذلك...أمريكا بحاجة لمثل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة الديمقراطيين قادمة...استعدوا... - احمد جمعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة الديمقراطيين قادمة...استعدوا... - احمد جمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).