عاجل | نيويورك تايمز: إدارة بايدن بدأت بدراسة إعادة مئات الدبلوماسيين وأفراد الأمن والمقاولين إلى السفارة في بغداد

2021/02/21 | 14:00 - المصدر: قناة التغيير

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نيويورك تايمز: إدارة بايدن بدأت بدراسة إعادة مئات الدبلوماسيين وأفراد الأمن والمقاولين إلى السفارة في بغداد– وزارة الخارجية ليست مستعدة بعد لإعادة فتح قنصليتها في مدينة البصرة جنوبي العراق– وزارة الخارجية الاميركية تدرس توسيع القيود التي فرضتها إدارة ترمب على كمية الطاقة التي يمكن أن تشتريها حكومة العراق من إيران– الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدرس إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى عدة مناطق من العراق– بايدن يسعى لتدشين حقبة جديدة في العراق– الرد المحسوب من الإدارة الأميركية على الهجومٍ الصاروخي في أربيل يتناقض تماما مع نهج ترمب

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