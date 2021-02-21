وزير الصحة: زيادة ’مقلقة’ للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا (فيديو)

2021/02/21 | 14:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير الصحة حسن التميمي، الأحد، إن حالات كورونا الحرجة سجلت زيادة مقلقة، مؤكداً أن نظامنا الصحي قد يواجه مشاكل حال استمرار تزايد الإصابات.

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وأضاف التميمي خلال مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (21 شباط 2021)، أنه "منذ ظهور السلالة الجديدة في العراق باتت المستشفيات تستقبل اصابات ملفتة"، مبينا أن "أعداد المصابين قفزت من 700 إلى 1596 حالة، فيما تزايدت الاصابات الحرجة من 123 إلى 316 حالة".

وأكد أن "هذا الأمر يعد بمثابة نذير للخطر"، مشيراً إلى أن "مؤسسات العراق الصحية تملك قدرات في التشخيص وتقديم العلاج لجميع المرضى والمراجعين، فضلا عن امتلاكنا بنى تحتية رصينة تقدم الخدمات بشكل كبير".

وقال التميمي إن "مستشفياتنا العامة مستمرة باستقبال المرضى بشكل طبيعي، كامراض السرطان والمرضى الذين بحاجة الى غسل الكلى، وكذلك بقية المراكز الصحية الاخرى"، موضحا أن "مراكز كورونا معزولة كليا عن المؤسسات الصحية الأخرى".

وقبل انتهاء ايام الحظر الكلي وتطبيق الجزئي من القرار، دعا التميمي "كافة العاملين الى الالتزام بالتعليمات الصحية بشكل كامل اثناء الحظر الجزئي الذي سيبدأ من يوم أمس الاثنين".

وأكد أن "الفرق الصحية مع الاجهزة الامنية ستطبق تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض الغرامات على الاشخاص الذي يخالفون التعليمات الصحية"، داعيا الى "عدم اعتماد بعض اصوات النشاز التي تشكك بعمل وزارة الصحة".

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