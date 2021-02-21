الحشد الشعبي يشكل “المفارز الانسانية” لدعم المناطق المحررة خلال حظر التجوال

2021/02/21 | 14:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..أعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاحد، عن تشكيل المفارز الانسانية لدعم المناطق المحررة خلال فترة حظر التجوال.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي شكل مفارز جوالة اطلق عليها المفارز الانسانية تعمل على ايصال المساعدات الى الاسر الفقيرة والمحتاجة في المناطق المحررة بالاضافة الى تأمين نقل المنظمات والروابط الانسانية التطوعية التي تعمل في اطار الدعم للاسر المتعففة خلال فترة حظر التجوال”.واضاف التميمي،ان “المفارز الانسانية تاني من باب خدمة الاهالي في المناطق المحررة باعتباره واجب وياتي ضمن الأولويات”، مؤكدا أن “المفارز تنتشر حاليا في 6 مناطق محررة والمساعي مستمرة من اجل شمول كل القرى والقصبات وفق اليات بالتنسيق مع المنظمات والناشطين”.وأوضح أن “الحشد لم يقف اطار دعمه في توفير الغذاء بل التنسيق لنقل الحالات الصحية الحرجة”، مشيرا إلى أن “هناك هواتف ساخنة للتعاون مع الناشطين لدعم الحالات الانسانية الصعبة وتوفير كل الاحيتاجات الضرورية”.وكانت السلطات الامنية في ديالى فرضت حظر للتجوال ابتدا من 8 من مساء الخميس الماضي لينتهي في 5 فجر من يوم غدا الاثنين في اطار مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.انتهى/ 25 ف

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