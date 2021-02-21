روسيا تسجل 12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/21 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 12742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 12953 إصابة في الحصيلة السابقة.وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء عن تماثل 16012 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تم تسجيل 417 حالة وفاة.وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما، تم تسجيل أكبر عدد منها […]

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