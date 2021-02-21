2021/02/21 | 14:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات البصرة: اغلاق المحافظة من خلال السيطرات الخارجية مع المحافظات المجاورة

اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف " بأن القيادة قامت بغلق تام لمدينة البصرة من خلال السيطرات الخارجية مع المحافظات المجاورة وذلك لتطبيق عمليات فرض الحظر الوقائي .

وقال مدنف خلال مؤتمر امني عقد في مقر القيادة " ان القوات الأمنية تتحمل المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية في تطبيق مقررات لجنة الصحة والسلامة حرفيا ضمن قاطع المسؤولية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

وأضاف" ان قيادة العمليات وحسب التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة منحت الصحفيين والإعلاميين إستثناء من الحظر الصحي وذلك بالتنسيق مع فرع نقابة الصحفيين في البصرة لممارسة عملهم الإعلامي .

وأوضح مدنف " بأن القوات الأمنية ستقوم بعملية تسهيل دخول وخروج البضائع والمواد الغذائية والدوائية من وإلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية وكذلك المرابطات في مركز المحافظة وتوابعها .

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