مدرب ليفربول يكشف طبيعة إصابة قائد فريقه هندرسون

2021/02/21 | 14:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ينتظر نادي ليفربول الحصول على نتائج الفحوصات التي سيجريها قائده، جوردن هندرسون، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة “الريدز” وإيفرتون، في ديربي “الميرسيسايد”، أمس السبت.ولم يتمكن هندرسون من إكمال المباراة، وغادر الملعب في الدقيقة 29 متأثرا بإصابته، ومن المنتظر أن يجري المزيد من الفحوصات في وقت لاحق اليوم الأحد، لتحديد مدى […]

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