2021/02/21 | 14:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرسة عمو بابا: توقف التدريبات يؤثر على المواهب وسنفاتح التطبيعية للاستثناء من الحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/21 | 14:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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