بريطانيا تعلن البدء في الحد من انتشار طفرات كورونا الجديدة

2021/02/21 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أنّ التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت على ما يبدو في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.

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