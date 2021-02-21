الدفاع المدني يخمد حريقا داخل أحد فنادق المحافظة

2021/02/21 | 14:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني، من اخماد حريق اندلع داخل أحد الفنادق وسط محافظة كربلاء.

وأشارت مصادر محلية الى ان حريقا اندلع في فندق العلمين المكون من خمسة طوابق في شارع الوائلي وسط محافظة كربلاء مبينا ان الحريق نتج عن تسرب للوقود في مولدة كهربائية موضوعة في سطح الفندق قبل ان تصل النيران الى الطابق الخامس.

واضاف ان عددا من العمال الاجانب كانوا محتجزين في الطابق المذكور حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وانقاذ واسعاف العمال واخلاء الفندق من دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية.

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