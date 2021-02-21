الإدعاء العام في إقليم كوردستان: نتعرض إلى هجوم غير مبرر

2021/02/21 | 14:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]رفض الإدعاء العام في إقليم كوردستان يوم الأحد ما أسماه الهجوم غير المبرر الذي يتعرض له على خلفية صدور حكم بحق ناشطين بالتظاهرات التي شهدتها مناطق ومدن في الإقليم العام الماضي.

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