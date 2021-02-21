شركة تركية تنتج مولداً يعمل بـ”الديزل الحيوي”

2021/02/21 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، اليوم الأحد، إن شركة آركن للمولدات، تمكنت من إنتاج نموذج مولد كهرباء يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل.وأوضح ورانك في تصريح عقب زيارته مصنع شركة آركن بمدينة اسطنبول، ان المولد المذكور يعد أول مولد في العالم يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل، مشيرا الى ان الشركة …

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