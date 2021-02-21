محترف يمني يعزز صفوف السماوة

2021/02/21 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذالمعلومة/ بغداد..

انهى نادي السماوة الرياضي، اجراءات اتفاقه مع المحترف اليمني مفيد جمال لتمثيل الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مدرب فريق الكرة بالنادي شاكر محمود في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة النادي تسعى الى ترميم صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية”.

واوضح ان “الفريق اكمل بالفعل اجراءات التعاقد مع المحترف اليمني مفيد جمال لتمثيل الفريق فيما تبقى من الموسم”.

وفي سياق متصل، اوضح مصدر من داخل ادارة النادي أن جمال سيتقاضى 2 مليون دينار شهرياً مع الفريق”.

يذكر ان مفيد حصل على كتاب الاستغناء من فريقه الطلبة.



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