وزير الصحة يرد على المشككين بإحصائية عن الحالات الحرجة

2021/02/21 | 14:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حذر وزير الصحة حسن التميمي، الأحد، مجددًا من أزمة في النظام الصحي نتيجة الموجة الجديدة من الجائحة.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي، 21 شباط/فبراير، إنّ "حالات كورونا الحرجة سجلت زيادة مقلقة، ونظامنا الصحي قد يواجه مشاكل في حال استمرار تزايد الإصابات".

وأكّد التميمي، تسجيل "زيادة ملحوظة لحالات الإصابة بفايروس كورونا والسلالة الجديدة"، مشيرًا إلى أنّ "نسبة الدخول للمستشفيات بات ملفتًا للنظر وارتفع من 700 إلى 1596 حالة".

كما أشار التميمي، إلى ارتفاع الحالات الحرجة من 123 إلى 316 وهو ما اعتبره "نذير خطر"، مبينًا أنّ "الوزارة قامت بتوفير كافة المستلزمات العلاجية لمواجهة الجائحة".

وشدد التميمي، على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية وأرباب العمل والعاملين سواء في القطاع العام أو الخاص بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتمثلة.

ودعا الوزير، إلى التقيد الصارم بالتعليمات مع انتهاء أيام الحظر الشامل هذا الأسبوع، موضحًا أنّ الفرق الصحية مع الأجهزة الأمنية ستطبق تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض الغرامات على المخالفين".

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