وفد الفاتيكان في مطار النجف الدولي (صور)

2021/02/21 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل وفد الفاتيكان الذي يجري التحضيرات اللازمة لزيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى مطار النجف.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهرت صور حصل عليها "ناس"، (21 شباط 2021) وصول وفد الفاتيكان إلى مطار النجف عقب زيارته لمعبد الزقورة في محافظة ذي قار.

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأحد، وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "البابا في العراق" بالتزامن مع الزيارة التاريخية المرتقبة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 شباط 2021) إنها "اطلقت الوسم (#البابا_في_العراق)، ترحيباً بالزيارة التاريخية المرتقبة في الخامس من آذار القادم للحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية في العالم البابا فرنسيس إلى العراق.

وبحسب البيان فان "اطلاق هذا الوسم (الهاشتاك) يأتي تنفيذاً لأحد المقترحات المصادق عليها في اجتماع السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم مع المديرين العامين الثلاثاء الماضية".

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