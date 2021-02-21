وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي يعلن عن ارتفاع إعداد الاصابات بفايروس كورونا

2021/02/21 | 15:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي يعلن عن ارتفاع إعداد الاصابات بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
التميمي خلال المؤتمر الذي عقد في مقر
الوزارة اليوم الاحد الموافق 21/2/2021 عن
ازدياد حالات الاصابة بفايروس كورونا
المستجد.
وذكر الوزير ان هنالك زيادة ملحوظة
لاع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي يعلن عن ارتفاع إعداد الاصابات بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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