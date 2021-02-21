وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي يعلن عن ارتفاع إعداد الاصابات بفايروس كورونا

2021/02/21 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن

التميمي خلال المؤتمر الذي عقد في مقر

الوزارة اليوم الاحد الموافق 21/2/2021 عن

ازدياد حالات الاصابة بفايروس كورونا

المستجد.

وذكر الوزير ان هنالك زيادة ملحوظة

لاع

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