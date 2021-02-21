نائبة سابقة: المؤامرات التي تحاك لإنهاء الحشد فاشلة

2021/02/21 | 15:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اعتبرت النائبة السابقة فردوس العوادي ، الأحد، أن الحشد الشعبي يمثل قوة الدولة العراقية، مشيرة إلى أن المؤامرات التي تحاك لإنهاء الحشد لن تفضي إلى شيء .

وقالت العوادي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “ الحشد الشعبي انبثق من رحم فتوى المرجعية الرشيدة لا يمكن لاي جهة داخلية او اقليمية اضعافه”.

وأضافت أن “مجلس النواب في دورته الثالثة شرع قانون للحشد ليصبح مؤسسة رسمية تابعة للدولة وهي حصن العراق ومن خلصت البلاد من فلول داعش”.

وأشارت إلى أن “الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي متمسك بجسد الحشد واما المؤامرات من هنا وهناك لن تفضي إلى شيء وستفشل”.



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