طهران تبلغ الامم المتحدة استعدادها للمساعدة لوقف الحرب في اليمن

2021/02/21 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- متابعة واع

ابلغت طهران الامم المتحدة ،اليوم الاحد ، استعدادها للمساعدة لانهاء الحرب في اليمن ،مؤكدة سعيها لاقامة علاقات جيدة مع الدول العربية والدول الاخرى.

ونقلت وكالة روسيا اليوم تقريرا اطلعت عليه وكالة الانباء العراقية (واع) ،عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قوله : أن "طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنها مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن".

واضاف ان " طهران لم تتلق أي مقترح بوقف دعمها للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن عمليات التحالف في اليمن"، مشيرا إلى أن "إيران ليس لديها أهداف للهيمنة، وأنها تسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع الدول الأخرى".

وتابع ظريف ،ان "السعودية وحلفاءها لن ينتصروا على الشعب اليمني وينبغي على الرياض إنهاء حربها على اليمن"، مؤكدا، أن "إيران لا تريد السيطرة على المنطقة، بل تسعى لإقامة علاقات جيدة مع جيرانها العرب".

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