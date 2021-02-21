الأعرجي: العراق ليس جزءاً من أية مشكلة إقليمية إنما هو جزء من الحل

2021/02/21 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال استقباله قائد بعثة حلف الناتو في العراق الفريق الركن بيير أولسن، إن العراق حريص على التعاون مع المجتمع الدولي

وأضاف الأعرجي، ان القوات العراقية لديها خبرات كبيرة اكتسبتها من خلال القتال، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات العسكرية مع الناتو لمواجهة الإرهاب والتطرف، مشددا على أن العراق ليس جزءاً من أية مشكلة إقليمية إنما هو جزء من الحل.

من جانبه أكد قائد بعثة الناتو، أن وجود البعثة جاء بطلب من الحكومة العراقية، وأن أي توسيع للمهام سيكون بناءً على طلب من الحكومة العراقية، مبينا أن بعثة الناتو تدعم العراق لمواجهة الإرهاب والتطرف.

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