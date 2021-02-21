مسرور البارزاني: نريد حلاً جذرياً للمشاكل مع بغداد مقابل ضمان حقوقنا الدستورية

2021/02/21 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم.

وأكد الحكيم ان الدستور يجب ان الفيصل في حل المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية مؤكدا دعمه الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالموازنة العامة.

بدوره جدد البارزاني التأكيد على أن الإقليم دائماً يريد حلاً جذرياً للمشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس تأمين الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان وبما يحافظ على كيانه ويراعي خصوصيته الفيدرالية، مع احترام مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

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