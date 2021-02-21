نيويورك تايمز: بايدن يسعى لتدشين حقبة جديدة في العراق

2021/02/21 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، إن إدارة بايدن بدأت بدراسة إعادة مئات الدبلوماسيين وأفراد الأمن والمقاولين إلى السفارة الأميركية لدى العراق

التايمز أشارت إلى ان وزارة الخارجية الأميركية أكدت عدم استعدادها لإعادة فتح قنصليتها في مدينة البصرة، وأنها تدرس توسيع القيود التي فرضتها إدارة ترمب على كمية الطاقة التي يمكن أن تشتريها الحكومة العراقية من إيران، وأضافت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدرس إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى مناطق عدة من العراق، هذا وأشارت التايمز إلى أن الرئيس جو بايدن يسعى لتدشين حقبة جديدة في العراق.

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