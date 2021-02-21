2021/02/21 | 15:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، “ماذا أبلغت طهران، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشأن الحرب في اليمن”.وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في لقاء مع قناة “برس تي في” الإيرانية، إن “طهران أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنها مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب باليمن”، مضيفا أن إيران “لم تتلق أي مقترح بوقف دعم طهران للحوثيين، مقابل وقف دعم واشنطن عمليات التحالف في اليمن”.وأوضح أن “السعودية وحلفاءها لن ينتصروا على الشعب اليمني وينبغي على الرياض إنهاء حربها على اليمن”، لافتا إلى أن “إيران لا تريد السيطرة على المنطقة، بل تسعى لإقامة علاقات جيدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تكشف عما أبلغت به المبعوث الأممي بشأن إنهاء حرب اليمن عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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