فاجعة في كربلاء.. 3 عمال نزلوا بأحد المجاري وخنقهم غاز الميثان

2021/02/21 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي، في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، بمصرع ثلاثة عمال بلدية، بعد اختناقهم بغاز الميثان.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "ثلاثة عمال لقوا حتفهم، بطريقة مفجعة، بعد ان نزلوا في احدى فتحات المجاري، ما ادى الى اختناقهم بغاز الميثان".

وتابع المصدر، انه "ورغم نقل العمال الثلاثة الى اقرب مستشفى بعد تعرضهم للاختناق، الا انهم فارقوا الحياة نتيجة تأثرهم الشديد واختناقهم بغاز الميثان".

يتبع.



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