الدفاع تقرر تشكيل لجنة تحقيق عن فساد وابتزاز ورشى في بعض دوائرهـا

2021/02/21 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت وزارة الدفاع تشكيل لجنة تحقيق ، على خلفيـة معلومات عن فساد مالي واداري وابتزاز وتعاطي رشى في المديرية العامة لشؤون المحاربين ودائرة التقاعد العسكري ، على ان تنجز اللجنة عملهـا خلال 14 يوما ./انتهى5

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