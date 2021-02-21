وفد الفاتيكان يعود الى النجف بعد زيارة ذي قار

2021/02/21 | 15:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا / عاد وفد دولة الفاتيكان الى محافظة النجف الاشرف بعد زيارة استطلاعية لمحافظة ذي قار .وقال مصدر مرافق للوفد البابوي :" ان العودة الى النجف تأتي من اجل استكمال التحضيرات والتنسيقات والاستعدادات الجارية لزيارة البابا فرنسيس ولقائه بالمرجعية الدينية العليا "./انتهى

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