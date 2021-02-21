اعلامي سوري: عناصر ارهابية تستعد لتنفيذ هجوم كيميائي قرب الحدود العراقية السورية

2021/02/21 | 15:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص..

بين الاعلامي السوري، عروة ساتر، الاحد، انه بعد كشف مركز المصالحة الروسي مخطط العناصر الارهابية في ادلب لاحداث انفجارا كيميائيا غيروا الانظار الى المناطق الحدودية لاتهام الاطراف السورية العراقية به.

وقال ساتر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” العناصر الارهابية وبحسبب المعلومات الواردة من المصادر المحلية قاموا بادخال مجموعة من العجلات المحملة بمادة الكلور السام لتنفيذ عملية محاكاة لانفجار كيميائي في مناطق سكنية يتواجدون بها قرب الحدود السورية العراقية وتحت الاشراف والدعم الاميركي”.

واضاف، ساتر انه ” قبل يومين كشف مركز المصالحة الروسي عن قيام العناصر الارهابية بمساعدة اصحاب (الخوذ البيضاء)، بادخال مجموعة من عجلات الشحن المحملة بمادة الكلور للقيام بانفجار تمثيلي كيميائي لاتهام القوات السورية بهجوم كيميائي”.

واوضح، ان” كشف المعلومات من قبل الروس دفع القوات الامريكية الى نقل العملية المتوقعة الى المناطق القريبة من قواعدهم على الحدود العراقية السورية وانه من المؤكد قيامهم بنفس المخطط لخلط الاوراق واتهام الجيش العراقي السوري باستخدام الاسلحة المحرمة دوليا”.

واشار الى ان” الأدميرال فياتشيسلاف سيتنيك، نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم، اكد إن الإرهابيين يستعدون للقيام باستفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السوريّة بقصف أحياء سكنيّة في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

واشار الى ان” الانفجار المتوقع في ادلب او المناطق الحدودية سيتم تصويره من قبل إرهابيي الخوذ البيضاء الذين وصلوا إلى المنطقة ومعهم معدات احترافيّة لتصوير الفيديو”.انتهى / 25ر

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