المناضلة الجسورة جیران شیخ محمود - سهيل الزهاوي

2021/02/21 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سهيل_الزهاوي في بعض الأحيان ينسى المرء أن يُدون صفحات مشرقة في ذاكرة التاريخ عن حياة المناضلات ..



والمناضلين، الذين كرسوا جل حياتهم من أجل قضايا مصيرية تمس حياة الشعب.



فهناك من النساء اللاتي تَركن بصمتهن على زرقة السماء الصافية.



وفي هذا الصدد ارتأيت الاشارة الى امرأة شامخة، امرأة مناضلة التي سجلت البطولات والتضحيات في أصعب الظروف وأخطرها دون تردد، بل ساهمت في فرش البساط الأحمر أمام اسماء غنموا من الثناء والتكر ......





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