قوة الكوابيس - حسن مدن

2021/02/21 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ينطلق آدم كيرتز، الكاتب والمنتج والمخرج وصانع الأفلام الوثائقية الإنجليزي، من نتائج استطلاع للرأي أجري في نهاية عام 2017 حول توقعات الناس لما سيكون عليه القرن القادم؛ القرن الثاني والعشرون، ليقارنها بالآمال التي قيلت ونشرت في نهاية القرن العشرين، لما نريد أن يكون عليه القرن الحادي والعشرون الذي قطعنا فيه، حتى الآن، عقدين كاملين.لاحظ كيرتز أنه طبعت الآمال الموجهة نحو القرن الحادي والعشرين، شحنة ......





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