ديوكوفيتش يتوج ببطولة استراليا المفتوحة للتنس

2021/02/21 | 15:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بلقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس، اليوم الاحد.

وفاز المصنف الأول، على منافسه الروسي دانييل ميدفيديف 7-5 و6-2 و6-2، ليتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة التاسعة، معززاً بذلك رقمه القياسي غير المسبوق.

وبفوزه اليوم على ملعب رود ليفر في ملبورن، يحرز ديوكوفيتش اللقب رقم 18 في البطولات الأربع الكبرى.



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