2021/02/21 | 15:52 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [النجف-اين]وصل وفد استطلاع الفاتيكان الى محافظة النجف الأشرف اليوم الأحد.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الفاتيكان يصل الى النجف
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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