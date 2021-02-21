وفد الفاتيكان يصل الى النجف

2021/02/21 | 15:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]وصل وفد استطلاع الفاتيكان الى محافظة النجف الأشرف اليوم الأحد.

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