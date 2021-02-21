فيسبوك يحذف الصفحة الرئيسية لجيش ميانمار

2021/02/21 | 15:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأحد، حذفها الصفحة الرئيسية للجيش الميانماري على خلفية خرقه المعايير التي تمنع التحريض على العنف.يأتي ذلك بعد يوم دام سقط فيه قتلى وجرحى برصاص الأمن الميانماري وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب العسكري.وقالت الشركة في بيان: تماشيا مع سياساتنا العالمية، قمنا بحذف صفحة Tatmadaw True News […]

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