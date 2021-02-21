العراق بصدارة “الأكثر تضرراً” من كورونا عربياً: اكثر من 10 الاف وفاة.. توضيح حول”درجة حرارة” خزن اللقاح ببغداد والمحافظات

2021/02/21 | 16:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 2.5 مليون شخص حول العالم، بينهم عشرات الآلاف في الدول العربية.

ويتصدر العراق، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الامريكية، قائمة الدول العربية الأكثر تضررا، من حيث عدد الوفيات، جراء تفشي فيروس كورونا، حيث سجل حتى الآن 13245 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين فيه حتى الآن 664750 شخصا.

وسجلت مصر 10298 حالة وفاة، وأكثر من 246 ألف إصابة بالفيروس.

ويحتل المغرب المرتبة الثالثة في العالم العربي حيث سجل أكثر من 8500 حالة وفاة، و481 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي تونس تم تسجيل 7755 حالة وفاة، وأكثر من 246 ألف إصابة حتى الآن، تليها السعودية حيث سجلت 6457 حالة وفاة، و374691 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

من جانبها أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الأحد، إعداد خطة مركزية لتحديد منافذ توزيع لقاح كورونا.

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الامير، وفقا للتلفزيون الرسمي: إن “وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بشأن منافذ التلقيح وسيتم عرض تفاصيل الخطة على المواطنين”، مبيناً أنه “سيتم توزيع نسبة اللقاحات على عدد من المنافذ”.

وأضاف أن” لقاح فايزر سيخزن في المستشفيات العامة في بغداد والمحافظات كونه يحتاج الى درجات حرارة منخفضة”، لافتاً الى أن “هذه المستشفيات ستكون هي منافذ التلقيح”.

وتابع الحلفي أنه “وفي ما يتعلق باللقاحات الأخرى التي لا تحتاج إلى درجات حرارة منخفضة فسيتم توزيعها على المراكز الصحية وحسب الرقعة الجغرافية والكثافة السكانية”.

وأشار الى أنه “تم تدريب الكوادر الصحية لاستخدام اللقاحات ،ونحن بانتظار وصول اللقاح خلال أسبوع “.

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